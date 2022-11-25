Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:25, 25 ноября 2022Наука и техника

Разработан неинвазивный способ определения уровня глюкозы в крови

Scientific Reports: разработано инновационное устройство для мониторинга уровня глюкозы

Фото: Sandy Huffaker / Reuters

Ученые из Национального института науки и технологий Ульсана (UNIST) разработали неинвазивный способ определения уровня глюкозы в крови. Результаты работы описаны в журнале Scientific Reports.

Инновационная технология заключается в использовании электромагнитного датчика, который можно имплантировать подкожно. Устройство способно отслеживать мельчайшие колебания диэлектрической проницаемости из-за изменений уровня сахара в крови. Размер датчика составляет 15 на 4 миллиметра, он может измерять концентрацию глюкозы в жидкости, которая заполняет пространство между клетками.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Разработка не обладает недостатками существующих непрерывных систем мониторинга уровня глюкозы, например, коротким сроком службы, а также повышает точность самого анализа.

Пока устройство было протестировано только на животных, в будущем авторы планируют разработать биосовместимую оболочку и преодолеть реакцию организма на инородное тело для долгосрочного применения, которое избавит больных диабетом от необходимости многократно колоть пальцы глюкометром.

В октябре сотрудники Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании (США) представили способ избавить больных диабетом от инсулиновой зависимости с помощью пересадки островков Лангерганса от здоровых доноров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Генсек НАТО предрек «ужасающую зиму» для Украины
Россиян обманом заманили в Камбоджу и потребовали выкуп за освобождение
Кинолог перечислил основные правила подготовки собаки к поездке за границу
Протестующие иностранцы вышли на улицу голыми из ненависти к бренду Zara
Зарегистрированы крупные подводные цунами
В России внесли Meta в реестр экстремистских организаций
В России не заметили серьезного ущерба IT-отрасли с отъездом айтишников
Российский ребенок выпал из окна четвертого этажа и выжил
В ООН оценили подлинность видео с расстрелом российских военных на Украине
Жители российских поселков пожаловались на отсутствие света и тепла
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.