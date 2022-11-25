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12:42, 25 ноября 2022Россия

В Кремле отреагировали на слова Зеленского о возвращении Крыма

Песков: слова Зеленского о Крыме отражают нежелание решать проблемы невоенными методами

Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda / Globallookpress.com

Слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма отражают нежелание киевских властей решать проблемы невоенными методами. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его реакцию приводит ТАСС.

По мнению Пескова, украинский лидер говорит об отчуждении российской территории, а об этом не может быть и речи.

Сделанные Зеленским заявления свидетельствуют о неготовности и нежелании Украины решать проблемы невоенными способами, пояснил представитель Кремля.

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До этого спикер парламента Крыма Владимир Константинов подчеркнул, что Зеленскому никогда не видать полуострова.

25 ноября президент Украины в интервью газете Financial Times сообщил, что готов рассмотреть варианты, которые предусматривают возвращение Крыма невоенным путем. По словам Зеленского, он понимает, насколько все озадачены сложившейся вокруг полуострова ситуацией. «Если кто-то предложит нам путь, который поможет вернуть в состав страны Крым невоенным путем, то я буду только за», — уточнил украинский лидер.

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Анна Щербакова
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