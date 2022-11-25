iPhone исчезли из продажи в Бразилии

9to5mac: власти Бразилии начали изымать iPhone из розничной продажи из-за запрета

Власти Бразилии начали изымать смартфоны Apple из продажи. Об этом сообщает издание 9to5mac.

Как стало известно журналистам, во многих торговых сетях города Бразилиа прошли рейды, инициированные местным обществом по защите прав потребителей Procon-DF. Сотрудники регулятора конфисковывали смартфоны Apple, так как продажи устройств без зарядного устройства в комплекте запрещена.

Девайсы изымали в магазинах операторов связи и у авторизованных реселлеров Apple. По оценке авторов местного блога Tecnoblog, власти изъяли сотни iPhone, в результате чего они буквально исчезли из продажи. Конфискация продукции проводилась на основе распоряжения Министерства юстиции Бразилии.

Уточняется, что позже Apple обратилась к правительству страны с просьбой отменить запрет до вынесения судебного решения. В результате судья 17-го федерального суда Диего Камара Алвес разрешил компании возобновить продажу до принятия окончательного решения. По мнению судьи, регулирующие органы преследуют Apple, игнорируя других производителей смартфонов, выпускающих устройства без зарядника в комплекте.

Apple перестала комплектовать свои смартфоны зарядными аксессуарами в 2020 году. В компании объяснили это решение заботой об экологии.

В середине октября Apple повторно оштрафовали в Бразилии за продажу смартфонов без зарядного адаптера в комплекте. В Apple ответили, что подадут апелляцию на это решение.