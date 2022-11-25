Актриса рассказала об изменившем ее жизнь секс-совете Вупи Голдберг

Актриса Кеке Палмер рассказала о совете Вупи Голдберг заниматься сексом ради удовольствия

Актриса Кеке Палмер, известная по ролям в фильмах «Нет», «Базз Лайтер» и «Испытание Акилы», призналась, что ее личную жизнь преобразил совет Вупи Голдберг. Об этом сообщает Page Six.

В своем подкасте Палмер рассказала, что раньше считала секс услугой, которую нужно оказывать другим. Занимаясь им, девушка даже не пыталась получить удовольствие и лишь радовалась, что ее партнеру было хорошо. Такое положение дел ее удручало.

Она изменила свое отношение к сексу после встречи с актрисой Вупи Голдберг на ток-шоу The View. «У них был разговор о сексе, отличный разговор, и Вупи Голдберг сказала: "Пожалуйста, просто начинай с того, чтобы хорошо стало тебе", — утверждает Палмер. — И я подумала: "А действительно"».

Начав следовать совету опытной коллеги, молодая актриса обрела гармонию в интимной жизни. По ее словам, она стала воспринимать близость с мужчиной как спокойный и эмоциональный процесс, который сам по себе приносит удовольствие.

Ранее стала известна история про жителя Австралии, который из-за психической болезни занимается сексом во сне. Его жена рассказала, что мужчина уже несколько лет вступает в интимную близость, не просыпаясь.