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18:43, 25 ноября 2022Из жизни

Мальчик два дня провел под завалами после землетрясения и выжил

WION: подушка спасла мальчика от смерти из-за землетрясения

Фото: Ajeng Dinar Ulfiana / Reuters

Шестилетний мальчик два дня провел под завалами после землетрясения в индонезийском городе Чианджур. Об этом сообщает WION.

Шестилетнего Азку Маулана Малика нашли рядом с телами погибшей матери и бабушки после землетрясения магнитудой 5,6 балла. Ему удалось выжить, так как в момент землетрясения он находился на стоявшей у стены кровати, сообщает Yahoo news. Обломки уперлись в стену и не упали на ребенка: подушка обеспечила зазор в 10 сантиметров между ребенком и упавшей бетонной плитой и спасла его от смерти. Когда ребенка нашли, он находился в сознании и сохранял спокойствие.

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«Когда мы поняли, что Азка жив, все расплакались, включая меня. Это было очень трогательно. Это было чудо», — заявил 28-летний волонтер Джексен.

Мальчик находится в импровизированной больнице, где ему оказывают лечение. Он получил незначительные травмы.

«Азка чувствует себя нормально, у него нет серьезных травм. Врач сказал, что он ослаблен из-за того, что голодал. Он хочет пойти домой и спрашивает, где его мать», — сказал 22-летний родственник ребенка Салман Альфариси. Он отметил, что у матери мальчика не было шансов выжить.

О землетрясении стало известно днем 21 ноября. Изначально власти сообщали, что жертвами стихии стали 44 жителя округа Чианджур в провинции Западная Ява, более 100 граждан пропали без вести. От землетрясения пострадали более 700 зданий, в том числе больницы, школы, жилые дома и хозяйственные постройки.

Ранее сообщалось, что жительница деревни Бутла вблизи города Бхадерва в индийском штате Джамму и Кашмир ценой своей жизни спасла двоих сыновей от вызванного дождем оползня. Она успела вытолкать их из дома, а сама оказалась погребена под завалами.

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Алиса Дмитриева
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