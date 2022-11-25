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12:43, 25 ноября 2022Россия

Кремль ответил на вопрос о регулярности встреч Путина с матерями военнослужащих

Песков заявил, что решения о регулярности встреч Путина с матерями военных не принимались

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Решения о регулярности встреч президента России Владимира Путина с матерями военнослужащих пока не принимались. Так на этот вопрос ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

На данный момент это разовая встреча, подчеркнул пресс-секретарь главы государства. «Но вы знаете, что при необходимости Путин может продолжать такое общение в самых разных форматах», — добавил Песков.

Ранее представитель Кремля сообщил, что на встрече президента России Владимира Путина с матерями солдат не будет обсуждаться повестка дня. По словам Пескова, это будет свободная дискуссия.

22 ноября «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации главы государства сообщали, что Путин проведет встречу с матерями российских военнослужащих, которая будет приурочена ко Дню матери. После эту информацию подтвердили в Кремле.

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Сергей Истомин
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