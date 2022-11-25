Не успевший попрощаться с девушкой россиянин «заминировал» вокзал

МВД: не успевший попрощаться с девушкой житель Владивостока из мести «заминировал» вокзал

Житель Владивостока не успел попрощаться с уезжающей девушкой из-за сотрудников службы безопасности и из мести сообщил о «минировании» перрона железнодорожного вокзала. Об этом сообщила пресс-служба управление на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу (ДФО).

По информации правоохранителей, молодой человек, проходя мимо сотрудницы службы безопасности вокзала, сказал ей, что заминировал платформу. Женщина сразу же сообщила о подозрительном парне полицейскому патрулю, и в течение минуты того задержали.

Эвакуировать пассажиров и персонал вокзала не стали. Полицейские осмотрели платформу со служебно-розыскной собакой и не нашли ничего подозрительного. Вскоре вокзал продолжил работу в штатном режиме.

Задержанный оказался 20-летним безработным жителем Владивостока. Свой поступок он объяснил местью сотрудникам службы безопасности вокзала, которые обязали его зайти на перрон по установленному маршруту, включая рамку металлодетектора. Из-за этого, по его словам, молодой человек не успел попрощаться с уезжающей девушкой.

Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Парню грозит до трех лет ограничения свободы или принудительные работы на тот же срок.

Ранее в Барнауле суд приговорил местную жительницу к трем годам условно за ложное сообщение о минировании. Россиянка в состоянии алкогольного опьянения соскучилась по мужу, не смогла ему дозвониться и таким образом решила побыстрее вернуть его домой.