Путин после встречи с матерями военнослужащих поговорил Кадыровым

Путин после беседы с матерями военнослужащих провел рабочую встречу с Кадыровым

Президент России Владимир Путин после беседы с матерями военнослужащих провел рабочую встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, которую глава государства анонсировал ранее. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он отметил, что российский лидер передал главе Чечни все, о чем говорила жительница республики Жарадат Агуева во время встречи с матерями. Двое ее сыновей находятся в зоне спецоперации, а один пропал без вести во время второй чеченской кампании.

Путин заявил, что третьему сыну женщины следует оставаться дома. Он добавил, что сообщил об этом решении Кадырову.

«Также состоялся разговор о положении дел в Чеченской Республике. Отдельно обсуждались вопросы, связанные с работой чеченских подразделений в ходе специальной военной операции», — рассказал Песков.

25 ноября Путин провел встречу с матерями военнослужащих. По словам президента, власти разделяют боль утраты с теми, кто потерял сыновей во время боевых действий. «Сделаем все, что от нас зависит, для того, чтобы вы чувствовали плечо рядом с собой», — добавил он.

