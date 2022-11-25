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21:18, 25 ноября 2022Россия

Путин после встречи с матерями военнослужащих поговорил Кадыровым

Путин после беседы с матерями военнослужащих провел рабочую встречу с Кадыровым
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин после беседы с матерями военнослужащих провел рабочую встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, которую глава государства анонсировал ранее. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он отметил, что российский лидер передал главе Чечни все, о чем говорила жительница республики Жарадат Агуева во время встречи с матерями. Двое ее сыновей находятся в зоне спецоперации, а один пропал без вести во время второй чеченской кампании.

Путин заявил, что третьему сыну женщины следует оставаться дома. Он добавил, что сообщил об этом решении Кадырову.

«Также состоялся разговор о положении дел в Чеченской Республике. Отдельно обсуждались вопросы, связанные с работой чеченских подразделений в ходе специальной военной операции», — рассказал Песков.

25 ноября Путин провел встречу с матерями военнослужащих. По словам президента, власти разделяют боль утраты с теми, кто потерял сыновей во время боевых действий. «Сделаем все, что от нас зависит, для того, чтобы вы чувствовали плечо рядом с собой», — добавил он.

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Марина Совина
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