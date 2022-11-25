Назван лучший игрок матча Бразилии против Сербии

ФИФА: футболист сборной Бразилии Ришарлисон признан лучшим игроком матча с Сербией

Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон признан лучшим игроком в матче с Сербией стартового тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Сообщение опубликовано на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Бразильская команда одержала победу над сборной Сербии в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». На 62-й минуте счет открыл нападающий Ришарлисон. На 73-й минуте форвард оформил дубль. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Чемпионат мира продлится до 18 декабря. Сборная Бразилии является пятикратным победителем мундиаля.