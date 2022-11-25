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13:06, 25 ноября 2022Моя страна

В Северной Осетии построят всесезонный тематический парк за 3,2 миллиарда рублей

Вблизи Владикавказа в 2026 году построят всесезонный тематический «Алания-парк»

Изображение: «REGION15.RU»

Строительство всесезонного тематического «Алания-парка» вблизи Владикавказа планируется завершить в 2026 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Северной Осетии.

По словам заместителя министра экономического развития России Сергея Назарова, посетившего строительную площадку, проект планируется запустить в два этапа. «В 2024 году заработает северный склон, в 2026 году — южный склон и парк аттракционов. В рамках проекта планируется создать более 350 рабочих мест», — заявил он.

Отмечается, что объект стоимостью 3,2 миллиарда рублей станет самым крупным всесезонным тематическим парком в Северо-Кавказском федеральном округе. В «Алания-парк» будут построены подвесная пассажирская канатная дорога, горнолыжная трасса с ночным освещением, колесо обозрения, гостиницы, ресторан, кафе, маршруты для катания на горных велосипедах.

Ранее стало известно, что во Владикавказе появятся ассистенты экскурсоводов, работающие со слабослышащими туристами. Обучение специалистов будет проходить в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». 

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Валентина Процкова
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