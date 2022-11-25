Еще один российский город отказался от новогодней программы

Мэр Владивостока Шестаков: новогодней праздничной программы в городе не планируется

Мэр Владивостока Константин Шестаков в ходе заседания антитеррористической комиссии Приморского края заявил, что новогодней праздничной программы, в том числе концерта, в дальневосточной столице не планируется. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом глава города уточнил, что до 25 декабря на центральной площади Владивостока появятся каток и новогодняя елка. Концертную сцену конструировать не будут из-за отмены выступлений.

Ранее в Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде власти сообщили об отмене новогодних и рождественских мероприятий. Сэкономленные деньги, по словам местных администраций, будут направлены на поддержку участников спецоперации России на Украине, призванных в рамках частичной мобилизации и их семей.