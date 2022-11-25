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14:37, 25 ноября 2022Россия

Московский вуз уволил выдававших фиктивные справки об обучении сотрудников

Из «Синергии» уволили девятерых сотрудников, выдававших фиктивные справки об обучении

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ

Университет «Синергия» уволил девятерых сотрудников, замешанных в выдаче фиктивных справок об обучении. Об этом со ссылкой на пресс-службу московского вуза сообщает ТАСС.

Представители учебного заведения указали, что в «Синергии» завершили проверку, которая была инициирована совместно с правоохранительными органами из-за выдачи в вузе фиктивных справок об обучении. «В результате проверки были уволены девять сотрудников университета», — цитирует пресс-службу агентство.

Отмечается, что троих ранее задержанных экс-членов приемной комиссии уволили сразу после инцидента. По данным представителей «Синергии», в их отношении возбуждены дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Свою вину задержанные признали. Еще шестерых уволили по подозрению в содействии с фигурантами дела.

Обнаружить злоумышленников удалось благодаря посту в социальных сетях: в размещенной публикации молодой человек сообщил о поступлении в «Синергию» после прекращения набора. Пост заинтересовал руководство вуза, было решено провести проверку. «Университету также удалось обнаружить шесть фиктивных справок, по которым студенты незаконно пытались перевестись в "Синергию" из других вузов», — заключили в пресс-службе.

Комментируя ситуацию, ректор вуза Артем Васильев заявил, что мошенническую схему обнаружили после того, как был закрыт набор на все очные и очно-заочные программы обучения. Он выразил убежденность в том, что все, совершившие преступление, должны понести заслуженное наказание.

Ранее сообщалось, что правоохранители возбудили еще одно уголовное дело по факту мошенничества при зачислении студентов в частный университет «Синергия». Сотрудники вуза обещали абитуриенту предоставить отсрочку от мобилизации.

17 октября стало известно, что за справки уклонистам от мобилизации суд уже арестовал трех сотрудников «Синергии». Уточнялось, что мера пресечения была избрана бывшим членам приемной комиссии — Григорию Чмелеву, Дмитрию Кухареву и Андрею Забавину. Их отправили в СИЗО.

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Варвара Кошечкина
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