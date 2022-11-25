В МИД России прокомментировали признание России спонсором терроризма
Признание России Европарламентом «государством-спонсором терроризма» — это недружественный шаг в рамках антироссийской кампании. Об этом заявил замглавы МИД РФ по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов, передает РИА Новости.
«Данный недружественный шаг является частью заказной информационно-политической кампании, проводимой Западом в отношении нашей страны, и не имеет ничего общего с реальной ситуацией в борьбе с международным терроризмом», - отметил дипломат.
Сыромолотов отметил, что российская сторона не раз предлагала мировому сообществу объединить усилия в направлении борьбы с терроризмом. Он указал, что в 1990‑е годы. во время контртеррористической операции на Северном Кавказе, Запад выступал спонсором преступников, действовавших на территории России.
«Россия всегда проявляла себя как ответственный участник антитеррористической деятельности. Если отдельным странам или Европарламенту хочется поискать настоящих террористов, то предлагаем повнимательнее посмотреть и поглубже разобраться в произошедшем не так давно в Балтийском и Черном морях, а не участвовать в параде бутафорских резолюций», — подчеркнул он.
По словам замглавы МИД, доктрина «государственного терроризма» эксплуатируется западными странами для оправдания вмешательства во внутренние дела других государств.
23 ноября ЕП принял резолюцию о признании России «страной-спонсором терроризма» и включил ее в соответствующий список. Документ поддержали 494 депутата, против проголосовали 58, воздержались — 44. У него нет юридически обязывающей силы, он носит рекомендательный характер.