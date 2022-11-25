Бразильский боец назвал причину отказа от боя с россиянином за пояс UFC

Тейшера отказался от боя с Анкалаевым за пояс UFC из-за нехватки времени на подготовку

Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Гловер Тейшейра заявил, что отказался от боя за пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с россиянином Магомедом Анкалаевым из-за нехватки времени на подготовку. Его слова приводит Middle Easy.

Тейшера должен был сразиться с чехом Иржи Прохазкой, однако соперник снялся с поединка из-за травмы. «Анкалаев совсем другой боец. У него другой стиль, он левша», — пояснил бразилец. Он добавил, что готов был встретиться с Анкалаевым позже в Бразилии, однако в UFC не согласились на перенос и нашли для россиянина нового соперника.

Анкалаев поборется за титул чемпиона промоушена в полутяжелом весе с поляком Яном Блаховичем. Встреча пройдет 10 декабря в Лаг-Вегасе на турнире UFC 282.

30-летний Анкалаев одержал 9 побед подряд в UFC. Всего на счету россиянина 17 выигранных боев при единственном поражении. В активе 39-летнего Блаховича 29 побед и 9 поражений.