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22:28, 25 ноября 2022Мир

США и Германия обсудили совместные меры помощи Украине

Министры обороны США и Германии обсудили совместные меры по оказанию помощи Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Alexander Drago / Reuters

В Пентагоне рассказали, что глава Минобороны США Ллойд Остин созвонился с коллегой из Германии Кристиной Ламбрехт и обсудил с ней совместные меры по оказанию Украине дальнейшей помощи. Также в ходе разговора министры подняли тему укрепления безопасности восточного фланга Североатлантического альянса, сообщает РИА Новости.

«Министр Остин высоко оценил лидерскую роль Германии в оказании помощи Украине в сфере безопасности. Министры условились тесно координировать усилия по оказанию помощи Украине и укреплению оборонительных возможностей НАТО», — заявили в американском оборонном ведомстве.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала действия президента Украины Владимира Зеленского, обвинив его в шантаже Запада.

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Марина Совина
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