Иран победил Уэльс на чемпионате мира-2022

Сборная Ирана победила Уэльс 2:0 на ЧМ-2022, забив два мяча в добавленное время

Сборная Ирана по футболу обыграла команду Уэльса во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре-2022. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча в группе B завершилась со счетом 2:0. На 85-й минуте игры голкипер сборной Уэльса Уэйн Хеннесси был удален. При столкновении с форвардом соперников Мехди Тареми он высоко поднял ногу и ударил игрока коленом по лицу. После этого в добавленное ко второму тайму время хавбек иранцев Роузбеш Чешми и защитник Рамин Резаян забили два мяча.

22 ноября Уэльс избежал поражения от США в матче первого тура чемпионата. На 86-й минуте при счете 1:0 в пользу американцев полузащитник Уэльса Гарет Бэйл реализовал пенальти и установил окончательный счет встречи — 1:1. Иран 21 ноября проиграл Англии со счетом 2:6.

Помимо Уэльса и Ирана, в группе B выступают также Англия и США. Команды встретятся в пятницу, 25 ноября, в 22:00 по московскому времени.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.