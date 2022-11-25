В WBC поддержали проведение поединка между Фьюри и Усиком

Президент WBC Сулейман поддержал проведение поединка между Фьюри и Усиком в 2023 году

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман поддержал проведение поединка между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком в 2023 году. Его слова приводит Sky Sports.

«Если мы сможем провести этот бой, это будет потрясающе для всех, включая WBC», — заявил он. По мнению Сулеймана, сейчас самое подходящее время для этого поединка.

Ранее менеджер Усика Эгис Климас раскрыл новые подробности о ходе переговоров с Фьюри. «С нашей стороны все было сделано», — сказал он и добавил, что теперь единственный человек, который может повлиять на организацию боя, — это сам британский боксер.

Фьюри провел в профессиональной карьере 33 поединка, одержав 32 победы. Еще один бой с его участием закончился вничью. Британец — чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В активе Усика 20 побед в 20 встречах. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super.

