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09:55, 5 ноября 2022Спорт

Менеджер Усика раскрыл новые подробности о ходе переговоров с Фьюри

Менеджер Усика Климас оценил ход переговоров с Фьюри фразой «с нашей стороны все сделано»

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Менеджер украинского боксера Александра Усика Эгис Климас раскрыл новые подробности о ходе переговоров с британцем Тайсоном Фьюри. Его слова приводит YouTube-канал SecondsOut.

«С нашей стороны все было сделано», — сказал Климас. Он добавил, что теперь единственный человек, который может повлиять на организацию поединка, — это Фьюри.

Менеджер Усика также одной фразой оценил сильные стороны британца. «Он хороший боксер и просто гигант, к тому же у него хороший боксерский IQ, так что он очень опасный соперник», — подытожил Климас.

3 ноября Усик рассказал о препятствии для боя с Фьюри весной 2023 года. «Для меня было бы лучше подраться в феврале или начале марта, потому что я православный человек. Я не дерусь во время Великого поста перед Пасхой», — боксер Усик.

Фьюри провел в профессиональной карьере 33 поединка, одержав 32 победы. Еще один бой с его участием закончился вничью. Британец — чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В активе Усика 20 побед в 20 встречах. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super.

Ксения Курашкина
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