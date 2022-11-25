Раненый российский военный покончил с собой во избежание украинского плена

Mash: тяжелораненый российский военный покончил с собой, чтобы избежать украинского плена

Тяжелораненый российский военный покончил с собой, чтобы избежать украинского плена. Об этом сообщил Telegram-канал Mash, опубликовавший соответствующее видео, снятое на дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На кадрах боец с перебитыми ногами, чтобы не попасть в плен, из последних сил направляет ствол оружия прямо в сердце. Момент выстрела на ролике обрезан, однако в дальнейшем видно, что на сброшенную гранату в конце видео он уже не реагирует.

В начале ноября в соцсетях появился видеоролик, на котором российский военный дважды отбросил прилетающие к нему гранаты с украинского коптера. Позже появились сообщения, что этим солдатом оказался пехотинец из 138-й отдельной мотострелковой бригады, которая дислоцирована в Ленинградской области.

Им оказался Рустам Худайнуров из 127-го батальона 5-й бригады Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР). По словам мужчины, ему удалось отбросить от себя восемь гранат, однако одна из них взорвалась, и военный получил осколочные ранения.