Полиция назвала способы пронести алкоголь на стадион чемпионата мира в Катаре
Полицейский, работающий на досмотре болельщиков в Эль-Хауре, назвал способы пронести алкоголь на стадион чемпионата мира 2022 года «Эль-Байт». Его слова приводит ТАСС.
Сотрудник правоохранительных органов рассказал, что болельщики, приезжающие в Катар, используют фляжки-тайники: бинокли, зарядки для телефонов, а также музыкальные инструменты. Также фанаты переливают алкоголь в бутылки из-под других напитков. «Попытки бывают практически на каждом матче. Но мы работаем внимательно», — заявил он.
18 ноября Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о запрете на продажу пива на стадионах. Алкоголь доступен на территории фанатских зон, других местах скопления болельщиков, а также на лицензированных площадках.
Чемпионат мира продлится до 18 декабря. Действующим победителем мундиаля является сборная Франции.