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15:43, 26 ноября 2022Спорт

Полиция назвала способы пронести алкоголь на стадион чемпионата мира в Катаре

В полиции рассказали, что фанаты используют фляжки-тайники для проноса алкоголя на ЧМ-2022

Фото: Ibraheem Al Omari / Reuters

Полицейский, работающий на досмотре болельщиков в Эль-Хауре, назвал способы пронести алкоголь на стадион чемпионата мира 2022 года «Эль-Байт». Его слова приводит ТАСС.

Сотрудник правоохранительных органов рассказал, что болельщики, приезжающие в Катар, используют фляжки-тайники: бинокли, зарядки для телефонов, а также музыкальные инструменты. Также фанаты переливают алкоголь в бутылки из-под других напитков. «Попытки бывают практически на каждом матче. Но мы работаем внимательно», — заявил он.

18 ноября Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о запрете на продажу пива на стадионах. Алкоголь доступен на территории фанатских зон, других местах скопления болельщиков, а также на лицензированных площадках.

Чемпионат мира продлится до 18 декабря. Действующим победителем мундиаля является сборная Франции.

Анастасия Борисова
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