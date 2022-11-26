В Греции создадут базу американских беспилотников MQ-9 Reaper

В Греции, в районе города Лариса, будет создана база американских беспилотников, на которой расположатся БПЛА MQ-9 Reaper («Жнец»). Об этом сообщает греческая газета Parapolitika.

Ее создадут на базе греческого 110-го истребительного авиаполка. Там уже размещены восемь усовершенствованных MQ-9 Reaper. Кроме того, Вооруженные силы Греции ведут переговоры о закупке трех таких БПЛА.

По утверждению газеты, беспилотники будут предназначены для патрулирования в Эгейском море. Они не будут нести вооружение, хотя и могут переносить ракеты классов «воздух-земля» и «воздух-воздух». Ранее размещенные в Греции MQ-9 наблюдали за районами Северной Африки и Йеменом из-за продолжающейся там гражданской войны.

Соглашение о базе предусматривает ее работу на ближайший год, но оно может быть продлено.

Разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper совершил первый полет еще в 2001 году. БПЛА получил радиолокационную станцию с синтезированной апертурой, прицельную станцию и шесть точек подвески вооружения.

В октябре Министерство национальной обороны Польши подписало соглашение об аренде комплекта разведывательно-ударных дронов MQ-9A Reaper у американской компании General Atomics.

