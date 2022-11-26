Курды приостановили сопротивление ИГ в Сирии из-за турецкой операции

Курдский альянс в Сирии заявил о приостановке сопротивления ИГ из-за турецкой операции

Курдский альянс «Силы демократической Сирии» (СДС), действующий на северо-востоке арабской республики, заявил о приостановке сопротивления боевикам террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом в субботу, 26 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Хадас».

Как заявил представитель альянса, СДС «заняты отражением турецких атак, и, если ИГ возобновит свои вылазки, ответственность за это будет лежать на странах, которые молчат по поводу действий Турции», отметив, что СДС «не прекращает координацию с силами международной антитеррористической коалиции, которые находятся в этом регионе».

20 и 21 ноября Турция нанесла авиаудары по территории Сирии и Ирака в рамках операции «Коготь-меч». Целью действий Анкара назвала уничтожение баз курдских боевиков, причастных к недавнему теракту в Стамбуле. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган также обвинил Россию в безответственном отношении к своим обязательствам по урегулированию сирийского кризиса.

22 ноября президент республики заявил, что власти Турции могут применить танки и артиллерию, начав таким образом новый этап военных действий.