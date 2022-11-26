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15:31, 26 ноября 2022Наука и техника

Главком ВМФ России оценил подготовку флота по итогам года

Евменов положительно оценил итоги боевой и оперативной подготовки всех флотов России
Николай Евменов

Николай Евменов. Фото: Павел Львов / РИА Новости

Главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Николай Евменов положительно оценил итоги боевой и оперативной подготовки всех флотов и Каспийской флотилии. Об этом со ссылкой на министерство обороны страны сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что в Санкт-Петербурге под руководством Евменова состоялось заседание Военного совета.

«По оценке главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова, со всеми задачами боевой и оперативной подготовки, поставленными на 2022 год, силы и войска всех флотов и Каспийской флотилии успешно справились», — сообщило военное ведомство.

Также на мероприятии Евменов поставил командующим флотами и Каспийской флотилией задачи на следующий год.

В апреле телеведущий Владимир Соловьев потребовал от Минобороны России отчитаться о потоплении ракетного крейсера «Москва».

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Иван Потапов
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