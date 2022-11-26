В Совфеде отреагировали на попытки исключить Россию из ПА ОБСЕ

Сенатор Совфеда Цеков заявил, что у ПА ОБСЕ нет возможности исключить Россию

Парламентская ассамблея (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не может исключить Россию, но попытки стран Запада и Украины сделать это будут продолжаться. Об этом заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с РИА Новости.

Таким образом сенатор отреагировал на решение украинской делегации бойкотировать работу ПА ОБСЕ, пока из нее не будет исключена Россия.

«Нет у них возможностей исключить Россию, но они будут их искать», — прокомментировал ситуацию Цеков. По его словам, Украина пытается надавить на страны Евросоюза негативными предложениями в отношении России.

Цеков добавил, что «основной источник дестабилизации [обстановки в мире] — украинская политическая верхушка».

Ранее Польша отказалась пускать российских представителей на заседание Совета глав МИД ОБСЕ. 16 ноября руководитель сенаторской части делегации в ПА ОБСЕ Владимир Джабаров заявил, что российским парламентариям отказались выдавать визы для участия в осенней сессии организации.