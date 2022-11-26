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20:16, 26 ноября 2022Мир

Турция отказалась просить разрешения на проведение военных операций

Турецкие власти не собираются просить разрешения на военные операции в Сирии и Ираке

Фото: Shutterstock

Турецкие власти отказались просить какого-либо разрешения союзников по НАТО на проведение военной операции в Сирии. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на официального представителя президента страны Ибрагима Калына.

«Турция не собирается просить разрешения на проведение операций по обеспечению национальной безопасности страны», — заявил он информационному агентству.

Тем не менее пресс-секретарь турецкого президента отметил, что правительство готово обсуждать с союзниками свои действия на севере Сирии и Ирака. «При наличии угрозы, в том числе атаки или теракта, Турция обсуждает ситуацию со всеми союзниками по НАТО. Мы ожидаем от партнеров совместных шагов, а при отсутствии таковых, как уже заявлял президент Реджеп Тайип Эрдоган, готовы решать проблему своими силами», — сказал Калын.

Он также отметил, что действия Турции в регионе основаны на 51-й статье Устава ООН, которая дает странам право на самооборону. Кроме того, Калын заявил, что по поводу действий Анкары у собственных границ выражают возмущение «страны, которые при малейшей угрозе в свой адрес, даже не задумываясь, наносят удары по территориям, расположенным за десятки тысяч километров от своих границ».

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20 и 21 ноября Турция нанесла авиаудары по территории Сирии и Ирака в рамках операции «Коготь-меч». Целью действий Анкара назвала уничтожение баз курдских боевиков, причастных к недавнему теракту в Стамбуле.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что ВВС ликвидировали 326 террористов в Ираке и Сирии. «Операция по наказанию террористов продолжается с воздуха при огневой поддержке с земли», — заявил военный.

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Никита Савин
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