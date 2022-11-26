В Казахстане назвали дату выборов в сенат

Выборы в сенат парламента Казахстана пройдут 14 января 2023 года

Очередные выборы в сенат парламента Казахстана пройдут 14 января 2023 года, следует из указа президента республики Касым-Жомарта Токаева.

«В связи с истечением в 2023 году конституционного срока полномочий депутатов сената парламента Республики Казахстан постановляю назначить на 14 января 2023 года выборы депутатов сената парламента Республики Казахстан», — сказано в сообщении пресс-службы главы государства.

Правительству республики, а также главам администраций Астаны, Алма-Аты и Шымкента, главам областей поручено принять меры по организационному и финансовому обеспечению выборов депутатов.

26 ноября победивший на внеочередных выборах Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу и вступил в должность главы государства. Политик набрал 81,31 процента голосов избирателей. Согласно окончательным данным комиссии, явка по стране составила 69,44 процента.

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Казахстана с победой на выборах главы государства.