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10:13, 26 ноября 2022Бывший СССР

В Казахстане назвали дату выборов в сенат

Выборы в сенат парламента Казахстана пройдут 14 января 2023 года

Фото: Павел Михеев / Reuters

Очередные выборы в сенат парламента Казахстана пройдут 14 января 2023 года, следует из указа президента республики Касым-Жомарта Токаева.

«В связи с истечением в 2023 году конституционного срока полномочий депутатов сената парламента Республики Казахстан постановляю назначить на 14 января 2023 года выборы депутатов сената парламента Республики Казахстан», — сказано в сообщении пресс-службы главы государства.

Правительству республики, а также главам администраций Астаны, Алма-Аты и Шымкента, главам областей поручено принять меры по организационному и финансовому обеспечению выборов депутатов.

26 ноября победивший на внеочередных выборах Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу и вступил в должность главы государства. Политик набрал 81,31 процента голосов избирателей. Согласно окончательным данным комиссии, явка по стране составила 69,44 процента.

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Казахстана с победой на выборах главы государства.

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Варвара Кошечкина
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