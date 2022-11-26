Болельщик сборной Уэльса умер в Катаре во время матча команды с Ираном

Daily Mail: болельщик сборной Уэльса умер на ЧМ в Катаре во время матча команды с Ираном

Фанат сборной Уэльса умер в Катаре во время матча команды с Ираном на чемпионате мира. Об этом сообщает Daily Mail.

62-летнему Кевину Дэвису стало плохо на стадионе в Дохе. Его забрала машина скорой помощи, однако спасти мужчину не удалось. «Очень горько слышать, что один из наших болельщиков скончался здесь. Наши соболезнования обращены семье и, конечно, мы здесь, чтобы поддержать, как можем», — заявил председатель Ассоциации футбола Уэльса Ноэль Муни.

Уточняется, что Дэвис покинул трибуны до того момента, как команда на последних минутах пропустила два мяча от сборной Ирана в свои ворота и проиграла. Вместе с ним в Катаре находился его сын.

25 ноября команда Ирана победила Уэльс со счетом 2:0 в матче группового этапа турнира. На 85-й минуте игры голкипер сборной Уэльса Уэйн Хеннесси был удален. После этого в добавленное ко второму тайму время хавбек иранцев Роузбеш Чешми и защитник Рамин Резаян забили два мяча.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.

