Раскрыты детали работы проверяющих поставляемое Украине оружие американцев

WP: проверяющие вооружения американские специалисты находятся на Украине без оружия

Американские специалисты на Украине проверяют поставляемое Киеву оружие вдалеке от линий фронта и находятся там безоружными. Такие детали их работы раскрыли источники The Washington Post (WP).

Как говорится в публикации, американцы проводят проверки вооружений безоружными, «что могло бы оказаться небезопасным, если бы их направили ближе к линиям фронта».

По информации издания, в администрация президента США Джо Байдена сопротивляются отправке инспекторов или иного военного персонала глубже на Украину из-за опасений спровоцировать еще большее разжигание конфликта, чтобы избежать ситуации, которую Кремль может интерпретировать «как прямое американское участие в военных действиях».

Кроме того, сейчас «расширенный» мониторинг поставляемых Украине вооружений проводится только в отношении отдельных видов вооружений, содержащих «чувствительные технологии».

Ранее стало известно, что республиканцы в Палате представителей Конгресса США предупредили администрацию президента Джо Байдена о намерении ужесточить контроль за поставками оружия, которое отправляется на Украину. В американском истеблишменте в целом растут опасения насчет судьбы высланной военной помощи, особенно легких вооружений, отследить которые довольно трудно.