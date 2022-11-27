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21:56, 27 ноября 2022Мир

Раскрыты детали работы проверяющих поставляемое Украине оружие американцев

WP: проверяющие вооружения американские специалисты находятся на Украине без оружия

Фото: Ukranian Joint Forces Operation / Reuters

Американские специалисты на Украине проверяют поставляемое Киеву оружие вдалеке от линий фронта и находятся там безоружными. Такие детали их работы раскрыли источники The Washington Post (WP).

Как говорится в публикации, американцы проводят проверки вооружений безоружными, «что могло бы оказаться небезопасным, если бы их направили ближе к линиям фронта».

По информации издания, в администрация президента США Джо Байдена сопротивляются отправке инспекторов или иного военного персонала глубже на Украину из-за опасений спровоцировать еще большее разжигание конфликта, чтобы избежать ситуации, которую Кремль может интерпретировать «как прямое американское участие в военных действиях».

Кроме того, сейчас «расширенный» мониторинг поставляемых Украине вооружений проводится только в отношении отдельных видов вооружений, содержащих «чувствительные технологии».

Ранее стало известно, что республиканцы в Палате представителей Конгресса США предупредили администрацию президента Джо Байдена о намерении ужесточить контроль за поставками оружия, которое отправляется на Украину. В американском истеблишменте в целом растут опасения насчет судьбы высланной военной помощи, особенно легких вооружений, отследить которые довольно трудно.

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Марина Совина
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