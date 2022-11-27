Блогерша раскрыла простой способ подтянуть лицо без ботокса

TikTok-блогерша Вэл: подтянуть лицо без ботокса можно с помощью пластыря

Бьюти-блогерша с никнеймом officiallyval из Англии раскрыла простой способ, с помощью которого можно подтянуть лицо без ботокса. Соотвествующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Вэл, чей блог насчитывает 141 тысячу подписчиков, рассказала, что для поддержания моложавого внешнего вида использует пластырь. По ее словам, она наклеивает его на некоторые участки лица на ночь. «Итак, я уже на протяжении долгого времени прибегаю к этому лайфхаку, и он действительно работает», — заявила британка.

В видео девушка объяснила, что на данный момент у нее правая бровь была выше левой и теперь хочет исправить данную проблему с помощью пластыря. Так, на размещенном видео юзерша приподняла сначала одну бровь, зафиксировав ее скотчем. Затем она проделала подобное действие с другой. После этого она приклеила еще пластырь на середину лба, нос и носогубные складки. «Если у вас чувствительная кожа, будьте осторожны, делая это», — предупредила Вэл.

Зрители удивились данному методу блогерши, о чем принялись писать в комментариях. «Давайте будем честны. Вы сделали ботокс и просто поддерживаете свою красоту с помощью этого», «Моя тетя делала это в течение 60 лет, и ее кожа была безупречной», — высказывались они.

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