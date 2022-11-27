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13:30, 27 ноября 2022Интернет и СМИ

В США заявили о неподконтрольности действий Зеленского

TAC: США ставят под угрозу весь мир, дав Зеленскому слишком много свободы
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Juan Medina / Reuters

Успехи Украины на поле боя можно объяснить огромной помощью стран Запада, но США не должны давать Киеву слишком много свободы в принятии решений, поскольку украинский лидер Владимир Зеленский всеми силами пытается втянуть НАТО в прямую войну с Россией. Об этом пишет американское издание The American Conservative.

Обозреватель Дуг Бэндоу отметил, что после инцидента с ракетой, упавшей в Польше, весь мир затаил дыхание и выдохнул лишь тогда, когда выяснилось, что она была украинской. Но Зеленский пытался убедить всех в обратном. Украинский президент настаивал, что после произошедшего альянс должен был реализовать пятую статью, которая приведет к прямому столкновению с Россией и к настоящей катастрофе для всего мира.

Автор считает, что у Украины были веские основания сфальсифицировать нападение России на польское село, поскольку киевские власти уже давно пытаются втянуть США в прямой конфликт. Дипломаты ряда стран были крайне обеспокоены поведением Зеленского, поскольку его открытая ложь разрушает всякое доверие.

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И это уже не первая подобная ситуация, отмечает Бэндоу. Киевские власти устроили теракт на Крымском мосту, что могло привести к несоизмеримой эскалации. Не стоит забывать и об ударах по приграничным российским регионам, а также убийство Дарьи Дугиной — все это результат поставок вооружений из-за границы.

Сторонникам эскалации нужно быть готовым к последствиям, которые могут наступить. Сейчас Европа спешно занимается вопросами безопасности, а Украина всерьез рассуждает о разгроме России и возвращении Крыма. Но никто не учитывает, что российские власти могут принять серьезные шаги и ответить совсем другими типами вооружений.

США должны уменьшить военную помощь Украине из-за того, что ее президент Зеленский все сильнее пытается втянуть в конфликт НАТО.

Ранее американский ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон возмутился поведением Зеленского, который, по словам журналиста, постоянно выпрашивает материальную поддержку у США.

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Варвара Кошечкина
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