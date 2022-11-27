TAC: США ставят под угрозу весь мир, дав Зеленскому слишком много свободы

Успехи Украины на поле боя можно объяснить огромной помощью стран Запада, но США не должны давать Киеву слишком много свободы в принятии решений, поскольку украинский лидер Владимир Зеленский всеми силами пытается втянуть НАТО в прямую войну с Россией. Об этом пишет американское издание The American Conservative.

Обозреватель Дуг Бэндоу отметил, что после инцидента с ракетой, упавшей в Польше, весь мир затаил дыхание и выдохнул лишь тогда, когда выяснилось, что она была украинской. Но Зеленский пытался убедить всех в обратном. Украинский президент настаивал, что после произошедшего альянс должен был реализовать пятую статью, которая приведет к прямому столкновению с Россией и к настоящей катастрофе для всего мира.

Автор считает, что у Украины были веские основания сфальсифицировать нападение России на польское село, поскольку киевские власти уже давно пытаются втянуть США в прямой конфликт. Дипломаты ряда стран были крайне обеспокоены поведением Зеленского, поскольку его открытая ложь разрушает всякое доверие.

И это уже не первая подобная ситуация, отмечает Бэндоу. Киевские власти устроили теракт на Крымском мосту, что могло привести к несоизмеримой эскалации. Не стоит забывать и об ударах по приграничным российским регионам, а также убийство Дарьи Дугиной — все это результат поставок вооружений из-за границы.

Сторонникам эскалации нужно быть готовым к последствиям, которые могут наступить. Сейчас Европа спешно занимается вопросами безопасности, а Украина всерьез рассуждает о разгроме России и возвращении Крыма. Но никто не учитывает, что российские власти могут принять серьезные шаги и ответить совсем другими типами вооружений.

США должны уменьшить военную помощь Украине из-за того, что ее президент Зеленский все сильнее пытается втянуть в конфликт НАТО.

Ранее американский ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон возмутился поведением Зеленского, который, по словам журналиста, постоянно выпрашивает материальную поддержку у США.