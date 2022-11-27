За сутки в России выявили почти шесть тысяч новых случаев COVID-19

Оперштаб: за сутки в России выявили 5918 новых случаев коронавируса

За сутки 26 ноября в России выявили 5918 новых случаев заражения коронавирусом. О почти шести тысячах человек сообщает оперштаб по борьбе с вирусом.

Также стало известно о 51 скончавшемся россиянине от COVID-19. Среди выявленных больных 661 человек были госпитализированы. Также оперштаб сообщил о 4174 выздоровевших.

Наибольшее число новых случаев — более тысячи — выявлено в Москве. В Санкт-Петербурге врачи нашли вирус у 547 человек. Почти 300 случаев выявлено в Свердловской области.

Накануне сообщалось о 6088 новых случаях коронавируса.

Ранее инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил, что эпидемиологическая ситуация с коронавирусом пока еще остается сложной, и говорить о том, что в России полностью победили COVID-19, пока рано.