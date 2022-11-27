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21:29, 27 ноября 2022Бывший СССР

Логотип McDonald's пропал с нового сайта сети в Белоруссии

Логотип McDonald's и «Биг Мак» пропали с нового сайта сети ресторанов в Белоруссии

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

На новом официальном сайте белорусского McDonald's пропал логотип компании — буквы «М» нет и на изображениях позиций меню.

Сайт ресторанов быстрого питания обновили вечером 27 ноября, после чего включилась автоматическая переадресация на сайт ksbv.by. Помимо этого, изменился адрес электронной почты для обращений. Также были внесены некоторые изменения в меню — теперь посетители не смогут приобрести бургер «Биг Мак».

Ранее стало известно, что McDonald's на время прекращает работу всех заведений в Казахстане. Рестораны будут закрыты с 18 ноября на неизвестный срок. Причиной принятия такого решения в компании называют ограничения в местных поставках.

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Юлия Мискевич
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