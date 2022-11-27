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10:00, 27 ноября 2022Спорт

Месси оценил первую победу Аргентины на чемпионате мира-2022

Лионель Месси заявил, что сборной Аргентины «чего-то не хватает» после победы над Мексикой

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси оценил первую победу команды на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Его слова приводятся в Twitter аргентинцев.

Футболист обратил внимание на то, что поражение в матче с Мексикой лишило бы его команду шансов на участие в плей-офф, поэтому игроки выложились на сто процентов. «Мы сыграли так, как должны были. Мы были обязаны провести игру на таком уровне. Мы осваиваемся, но нам все еще чего-то не хватает», — заявил Месси.

Сборная Аргентины одержала победу над Мексикой во втором туре чемпионата мира-2022 со счетом 2:0. Первый мяч команды забил Месси. Затем отличился полузащитник Энцо Фернандес.

Матч против Мексики стал для Месси 21-м за сборную Аргентины на чемпионатах мира. Он повторил рекорд Марадоны по количеству встреч в составе аргентинской команды в рамках мундиаля.

После двух матчей Аргентина занимает второе место в группе С, набрав три очка. В последнем туре команде предстоит встретиться с Польшей, имеющей в активе четыре очка.

Анастасия Борисова
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