Турция назвала число нейтрализованных боевиков с начала спецоперации в Ираке

Глава Минобороны Акар: Турция нейтрализовала 480 боевиков РПК с начала операции в Ираке

Турция нейтрализовала 480 боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК ) с начала спецоперации на севере Ирака. С таким заявлением выступил министр обороны Турции Хулуси Акар, передает агентство Anadolu.

«С начала операции "Pençe Kilit" ("Коготь-замок") на севере Ирака нейтрализованы 480 террористов РКК. Борьба с терроризмом продолжится до тех пор, пока не будет устранен последний террорист», — указал Акар.

Ранее Акар заявил, что в результате воздушных операций ВВС Турции в Сирии и Ираке было ликвидировано 326 террористов. Он также опроверг сведения о том, что турецкие силы нанесли удар по наблюдательному пункту армии США.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично отдал приказ о проведении военной контртеррористической операции на территории Сирии и Ирака. Кроме того, сообщалось, что турецкая армия уничтожила базы террористов в ходе воздушной операции на севере Ирака и Сирии.