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15:58, 27 ноября 2022Силовые структуры

Раскрыты подробности убийства найденной среди строительного мусора россиянки

Причиной убийства жительницы Санкт-Петербурга мигрантом мог стать неоцененный ремонт

Кадр: ГУ МВД по СПб и ЛО

Причиной убийства женщины, тело которой нашли среди мешков со строительным мусором в Приморском районе Санкт-Петербурга, могла стать обида за неоцененный ремонт. Подробности произошедшего приводит издание «Фонтанка».

Ранее стало известно, что полицейские задержали 41-летнего гражданина Киргизии, которого подозревают в убийстве 27-летней россиянки. Тело жительницы Санкт-Петербурга было найдено среди мешков со строительным мусором.

Когда девушка перестала выходить на связь, ее знакомый обратился в полицию. По его словам, мигрант делал ремонт в квартире убитой на улице Студенческой. В этот день она поехала проверять отремонтированное жилье.

Тело девушки, завернутое в полиэтилен, обнаружили в углу одной из комнат с проволокой на шее.

Подозреваемого задержали, когда он выходил из хостела на Московском проспекте. В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения в убийстве и об избрании меры пресечения.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мигрант получил 10 лет колонии строгого режима из-за убийства продавщицы в кондитерском магазине.

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Алевтина Запольская
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