Тайвань зафиксировал приближение к острову китайских бомбардировщиков и кораблей

Военные Тайваня заявили о приближении к острову восьми самолетов и четырех кораблей Китая

За последние сутки к Тайваню приблизились летательные аппараты и корабли ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщило министерство оброны острова в Twitter/

«Сегодня по состоянию к 06:00 утра (01:00 по московскому — Прим. «Ленты.ру») вокруг Тайваня было обнаружено восемь самолетов и четыре корабля НОАК», — говорится в сообщении. Местные власти поручили своим войскам и ракетным системам наземного базирования отреагировать на эти действия. Позднее в ведомстве уточнили, что в ходе маневров два истребителя J-10 и два бомбардировщика H-6 совершили заход в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня на юго-западном участке.

Ранее на этой неделе военные Тайваня заявили о приближении к острову двух истребителей, военного вертолета и четырех кораблей Китая.

Новое обострение конфликта в Тайваньском проливе произошло на фоне поездки на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин счел визит американского политика на остров игнорированием принципа одного Китая. Уже впоследствии Тайбэй, вопреки заявлениям КНР, посетили еще три американские делегации.

