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19:07, 27 ноября 2022Культура

Трамп обрушился с критикой на Канье Уэста из-за неудачного ужина в Мар-а-Лаго

Трамп обрушился с критикой на Канье Уэста из-за незваных гостей на ужине в Мар-а-Лаго

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на американского рэпера Канье Уэста из-за неудачного ужина в своей резиденции в Мар-а-Лаго, на который музыкант без спросу пригласил незваных гостей. Об этом сообщает TMZ.

45-й президент опубликовал сообщение на своей социальной платформе Truth, где заявил, что Уэст перешел черту. Экс-президент ожидал рэпера для разговора наедине. «Он появился с тремя людьми, двух из которых я не знал, а другой — политик, которого я не видел много лет. Я сказал ему: "Не баллотируйся, это пустая трата времени, ты не сможешь победить"», — рассказал Трамп.

Позже выяснилось, что Уэст пригласил в резиденцию президента ультраправого политика Ника Фуэнтоса, который присутствовал на митинге сторонников Трампа перед беспорядками в Капитолии.

Ранее Уэст рассказал, как прошла его встреча с Трампом. «Трамп начал попросту кричать на меня за столом, говоря, что я проиграю», — поведал Уэст в видеоролике, опубликованном в соцсети.

21 ноября рэпер заявил о намерении стать кандидатом в президенты США в 2024 году. Артист представил политического комментатора и писателя Майло Яннопулоса и заявил, что он занимается его предвыборной кампанией.

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Анжелика Бережная
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