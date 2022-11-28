Парикмахер раскрыла четыре важных правила сохранения чистоты волос

Парикмахер Рэйчел Валентайн: нужно мыть голову дважды, чтобы сохранить чистоту волос

Парикмахер Рэйчел Валентайн раскрыла четыре важных правила сохранения чистоты волос. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

По словам специалистки, чтобы пряди оставались чистыми как можно дольше, стоит придерживаться следующих рекомендаций. В первую очередь, необходимо дважды мыть голову шампунем, после чего тщательно промывать волосы водой. «При этом нужно подбирать уходовые средства, подходящие исключительно вашему типу волос», — посоветовала Валентайн.

Кроме того, требуется минимизировать потребление жирной пищи, поскольку это уменьшает выработку кожного сала, уточнила эксперт. Также парикмахер призвала удалять всю грязь и масла, накопленные на волосах, с помощью скраба для кожи головы.

Ранее доктор Ванита Раттан назвала промывание волос горячей водой и их сушку с помощью полотенца основными негативно влияющими на их качество действиями. Медик порекомендовала подписчикам использовать кондиционер для волос не только после, но и перед мытьем головы, а также не наносить его на корни. Данный метод ухода за прической позволит сохранить в составе волоса натуральные масла, уточнила эксперт.