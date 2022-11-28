Российская блогерша назвала пять «колхозных» вещей на зиму

Блогерша Екатерина Царская посоветовала отказаться от джинсов скинни зимой

Российская блогерша Екатерина Царская дала советы по стилю в холодное время года и назвала пять «колхозных» вещей на зиму. Соответствующий материал публикует издание Super.

Так, стилистка считает, что зауженные джинсы скинни на низкой посадке нужно «отправлять в утиль», поскольку они нарушают пропорции тела. В то же время сапоги до колена, по ее мнению, укорачивают и искривляют ноги, поэтому от них тоже следует отказаться. Помимо этого, популярные стеганые куртки блогерша посоветовала подарить бабушке или выбросить. «И вот сидит бабуля в косынке и стеганой курточке, продает соленые огурчики», — пошутила Царская.

В заключение юзерша добавила в свой список антитрендов балаклаву, которая, по ее словам, неженственна и негигиенична. Заменить данный предмет гардероба инфлюэнсерша посоветовала обычным шарфом. Кроме того, широкие брюки визуально увеличивают даже худые ноги, поэтому корректировать фигуру лучше зауженными штанами с высокой посадкой, уточнила она.

Известно, что Царская регулярно делится в сети коллажами, на которых указывает на недочеты при составлении нарядов. При этом подписчики не всегда видят ошибки в опубликованных девушкой рекомендациях, из-за чего часто критикуют ее в соцсетях.

Например, в ноябре блогерша Екатерина Царская дала советы по стилю и стала мемом в сети. В одном из постов юзерша показала снимок двух колготок, однако фанаты не увидели разницу между изображениями, о чем принялись писать в Twitter. Кроме того, некоторые пользователи сети принялись делать мемы со словами «колхозница» и «стильно», сравнивая между собой различных личностей или предметы.

