Появились подробности смертельного наезда москвички на женщину с детьми

Виновница смертельного ДТП в Москве столкнулась с трамваем перед наездом на пешеходов

Виновница смертельного ДТП на северо-западе Москвы столкнулась с трамваем перед наездом на пешеходов. Новые подробности появились в распоряжении «МК».

По данным издания, женщина выехала на трамвайные рельсы и столкнулась с трамваем, который стоял на соседних путях. После этого автомобилистка продолжила движение по рельсам. Через какое-то время машину занесло, и россиянка выехала на тротуар, сбив женщину с детьми.

По данным «112», за рулем находилась 37-летняя Наталья Украинская, которая утверждает, что потеряла сознание. Водительский стаж женщины — с 2009 года.

Об аварии стало известно вечером 27 ноября. На улице Свободы в Тушино женщина за рулем автомобиля Kia выехала на тротуар и сбила 36-летнюю мать с двумя несовершеннолетними детьми. В итоге женщина скончалась на месте, двоих детей госпитализировали. Впоследствии один из них скончался. В московском дептрансе сообщили, что россиянка выехала на тротуар, потому что не справилась с управлением.

