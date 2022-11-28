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17:56, 28 ноября 2022Интернет и СМИ

Хакеры из Killnet взломали сайты румынских СМИ

Killnet взломали сайты румынских СМИ и разместили сообщение об убитых в Донбассе детях

Фото: KeepCoding / Unsplash

Хакеры из российской группировки Killnet взломали несколько румынских сайтов, в том числе страницы некоторых СМИ. Как видно на скриншотах, которые они опубликовали в своем Telegram-канале, на некоторых ресурсах размещено сообщение об убитых в Донбассе детях.

В число взломанных хакерами страниц попали онлайн-издание «Газета Караш-Северина», а также один из крупнейших в стране ресурсов для автолюбителей SDF Auto. Теперь при попытке зайти на эти сайты пользователи видят фотографию ребенка, которая сопровождается текстом на английском языке.

«Он убит киевским режимом, как и тысячи других детей Донбасса. Вы отправляете Украине финансовую помощь, но вас обманывают. На самом деле эти средства тратят на свой бизнес киевские чиновники», — говорится в сообщении.

Также хакеры призвали жителей Румынии принять участие в акциях протеста и «взять власть в свои руки». Кроме того, члены объединения опубликовали базы данных взломанных ими сайтов.

Ранее хакеры из Killnet взломали крупную российскую наркоплощадку. Они получили данные отдельных наркоторговцев, их клиентов и координаты мест хранения запрещенных веществ.

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Вениамин Лыков
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