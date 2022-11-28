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09:48, 28 ноября 2022Спорт

Гендиректор «Зенита» назвал виновника массовой драки в матче со «Спартаком»

Гендиректор «Зенита» Медведев заявил, что в массовой драке виноват игрок «Спартака» Промес

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев назвал виновника массовой драки в матче группового этапа Кубка России против московского «Спартака». Его слова приводит «Матч ТВ».

Медведев посчитал, что в случившемся виноват нападающий красно-белых Квинси Промес, назвав его поведение некорректным и неспортивным. «Это заслуживает очень серьезного рассмотрения. В том числе потому, что зачинщик уходит с поля безнаказанным», — заявил он.

Драка между командами произошла 27 ноября. В конце основного времени при счете 0:0 на поле вспыхнула потасовка стенка на стенку. В результате судья удалил шестерых футболистов: у красно-белых поле покинули Шамар Николсон, Александр Соболев и Александр Селихов, сине-бело-голубые лишились Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао. Встреча завершилась победой «Зенита» в серии пенальти со счетом 4:2.

Московская команда заняла первое место в турнирной таблице группы В, набрав 13 очков, и напрямую вышла в 1/16 финала. Петербуржцы расположились на третьей строке и сыграют в плей-офф с клубами Первой лиги.

Анастасия Борисова
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