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08:44, 28 ноября 2022Бывший СССР

В Одессе заработал электротранспорт

Горсовет Одессы сообщил о возобновлении работы электротранспорта после трех дней простоя
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Электротранспорт Одессы вновь возобновил свою работу, трамваи и троллейбусы начали свое движение согласно расписанию, сообщает РИА Новости со ссылкой на Одесский городской совет.

«Городской электротранспорт возобновил работу, 28 ноября трамваи и троллейбусы вышли на маршруты по графику», — заявили местные власти.

24 ноября в Одессе произошла серия взрывов. На следующий день в городе начались аварийные отключения электроэнергии.

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Василий Мека
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