В Одессе заработал электротранспорт

Горсовет Одессы сообщил о возобновлении работы электротранспорта после трех дней простоя

Электротранспорт Одессы вновь возобновил свою работу, трамваи и троллейбусы начали свое движение согласно расписанию, сообщает РИА Новости со ссылкой на Одесский городской совет.

«Городской электротранспорт возобновил работу, 28 ноября трамваи и троллейбусы вышли на маршруты по графику», — заявили местные власти.

24 ноября в Одессе произошла серия взрывов. На следующий день в городе начались аварийные отключения электроэнергии.