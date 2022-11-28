Романцев высказался о причинах массовой драки в матче «Спартака» и «Зенита»

Олег Романцев объяснил драку в игроков «Спартака» и «Зенита» профессиональным неуважением

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о причинах массовой драки в матче московской команды с «Зенитом». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«На мой взгляд, к такой горячей концовке все и шло — слишком уж много было в игре грубости и профессионального неуважения», — объяснил специалист. Он назвал обоснованным решение удалить шестерых футболистов с поля.

Романцев раскритиковал поведение легионеров, участвовавших в конфликте. «Не знаю, как на родине ведут себя эти молодые люди, приехавшие к нам из-за границы зарабатывать на хлеб. Но, похоже, у них сложилось мнение — здесь можно все», — заявил тренер.

Драка между командами произошла 27 ноября. В результате у красно-белых красные карточки получили Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, а у сине-бело-голубых — Вильмар Барриос, Малком и Родригао. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее оказался «Зенит» (4:2).