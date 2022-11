В Лас-Вегасе объявили победителей премии Soul Train Awards

Названы лучшие афроамериканские музыканты по версии премии Soul Train Awards. Список победителей опубликован на сайте мероприятия.

Лауреатов объявили во время церемонии, которая прошла в Лас-Вегасе на Orleans Arena. Триумфатором премии оказалась певица Бейонсе, которую наградили за лучший альбом Renaissance, песню года Break My Soul и лучшую коллаборацию Make Me Say It Again, Girl, записанную с Рональдом Айсли & Isley Brothers.

Лучшим новым артистом стала нигерийская исполнительница Tems. Главной артисткой в жанре соул и R&B объявили Джазмин Саливан. Среди исполнителей в этом жанре был отмечен Крис Браун. Клип года выпустил дуэт Silk Sonic — речь идет об их песне Smokin Out The Window. Награду за главный танцевальный перформанс получила Lizzo с видео About Damn Time.

В ноябре были объявлены результаты премии American Music Awards 2022. Исполнительница Тейлор Свифт одержала победу сразу в шести номинациях, включая «Артиста года». За эту награду также боролись Адель, Bad Bunny, Бейонсе, Дрейк, Гарри Стайлс и The Weeknd.