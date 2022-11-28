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09:01, 28 ноября 2022Наука и техника

Модель SSJ-New с российскими двигателями испытали

Модель ближнемагистрального самолета SSJ-New с российскими двигателями ПД-8 испытали

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Модель ближнемагистрального пассажирского самолета SSJ-New с гондолами двигателя ПД-8 отечественной разработки испытали в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) имени профессора Жуковского. Об этом сообщается на сайте госкорпорации «Ростех».

Ученые изучили аэродинамические характеристики модели самолета с гондолами российского двигателя, которым планируют заменить российско-французские SaM-146. Также целью экспериментов стало определение оптимальных углов установки вихрегенераторов на мотогондолах двигателей.

Испытания модели проводили в трансзвуковой трубе ЦАГИ на крейсерских режимах полета при числах Маха 0,75-0,82. Также была проведена визуализация обтекания, которая показала отсутствие неблагоприятных эффектов в зоне установки гондолы двигателя ПД-8.

«Это важный этап на пути к летным испытаниям самолета SSJ-New, которые мы рассчитываем начать уже в следующем году. Высокие аэродинамические свойства SSJ-New с российским двигателем подтверждены, и после испытаний опытного образца двигателя на летающей лаборатории Ил-76 мы готовы будем совместно с коллегами из ОДК начать работы по интеграции новой силовой установки на самолет», — сказал заместитель генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации по гражданской авиации — генеральный директор корпорации «Иркут» Андрей Богинский.

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В рамках следующего этапа работ, который пройдет весной 2023 года, специалисты ЦАГИ проведут экспериментальные исследования для подтверждения расчетных результатов по улучшению аэродинамических характеристик механизации крыла и оценке влияния числа Рейнольдса.

В октябре заместитель генерального директора — генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Юрий Шмотин сообщил, что корпорация создала три опытных экземпляра двигателя ПД-8.

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Даниил Иринин
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