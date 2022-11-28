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07:54, 28 ноября 2022Мир

Командующий российскими войсками в Сирии встретился с лидером ополчения

Al Mayadeen: командующий российскими войсками в Сирии Чайко встретился с лидером ополчения

Командующий российскими войсками в Сирии генерал-полковник Александр Чайко встретился с лидером курдского ополчения «Силы демократической Сирии» (СДС) Мазлумом Абди. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

По его информации, в ходе встречи обсуждались планы Турции начать наземную операцию против курдских формирований на северо-востоке Сирии, а также и меры для предотвращения проведения этой операции.

Отмечается, что российский генерал вновь предложил развернуть силы сирийской армии вдоль пограничной полосы, протяженностью 30 километров вглубь страны.

20 и 21 ноября Турция нанесла авиаудары по территории Сирии и Ирака в рамках операции «Коготь-меч». Целью действий Анкара назвала уничтожение баз курдских боевиков, причастных к недавнему теракту в Стамбуле. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган также обвинил Россию в безответственном отношении к своим обязательствам по урегулированию сирийского кризиса.

22 ноября президент республики заявил, что власти Турции могут применить танки и артиллерию, начав таким образом новый этап военных действий.

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Марина Совина
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