Минобороны получило патроны к «Удаву»

Минобороны России получило первые партии патронов к пистолету 6П72 «Удав»

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш), который входит в концерн «Калашников», поставил Министерству обороны России первую партию патронов с уменьшенной скоростью пули и боеприпасы с пулей повышенной пробиваемости к пистолету 6П72 «Удав». Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников».

«В поставку входят патроны калибра 9 миллиметров с пулей повышенной пробиваемости (индекс 7Н42) и патрон калибра 9 миллиметров с уменьшенной скоростью пули (индекс 7У4). Как и сам пистолет 6П72, патроны к нему были разработаны в ЦНИИточмаш в рамках ОКР (опытно-конструкторской работы — прим. "Ленты.ру") "Удав"», — говорится в сообщении.

Патроны получили стальной сердечник пули с режущей кромкой. Отмечается, что патрон повышенной пробиваемости способен пробивать бронежилет второго класса защиты. Патрон 7У4 отличается увеличенной массой пули, которая обеспечивает беспламенную стрельбу и низкий уровень шума.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин наградил ведущего инженера-конструктора Ижевского механического завода Дмитрия Лебедева, который создал линейку пистолетов Лебедева, орденом «За военные заслуги».

В октябре источник РИА Новости сообщил, что серийное производство пистолетов 6П72 «Удав» на Ижевском механическом заводе стартует в начале 2023 года.

