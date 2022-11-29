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13:48, 29 ноября 2022Спорт

Глава МОК сделал новое заявление об отстранении российских спортсменов

Президент МОК Томас Бах призвал оставить в силе санкции против российских спортсменов

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сделал новое заявление об отстранении российских спортсменов от международных турниров. Его слова приводит Inside the Games.

«Рекомендация, чтобы международные федерации не признавали спортивные соревнования в России и Белоруссии, запрет на демонстрацию национальной символики этих стран на спортивных мероприятиях, должны оставаться в силе», — сказал он. Глава МОК подчеркнул, что решение об участии атлетов в турнирах должны приниматься исключительно по спортивному принципу. Однако он призвал следовать рекомендациям о недопуске россиян на международные соревнования.

15 ноября Бах во время выступления на саммите G20 осудил политизацию спорта. «Если спорт станет инструментом для политического воздействия, он развалится», — отметил функционер.

В конце февраля многие спортивные организации запретили сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Дарья Коршунова
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