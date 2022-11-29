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18:47, 29 ноября 2022Россия

Умерла ставшая инвалидом после теракта в Беслане россиянка

Глава Северной Осетии сообщил о смерти женщины, ставшей инвалидом после теракта в Беслане

Фото: Telegram-канал главы Республики Северная Осетия – Алания Сергея Меняйло

В Северной Осетии умерла Марина Дучко, ставшая инвалидом после теракта в Беслане в 2004 году. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в Telegram.

Он назвал Дучко мужественной женщиной и заявил, что она многое преодолела благодаря силе своего характера. «Мы очень старались поддержать Марину. Очень надеялись, что лечение, которое она проходила, поправит ее здоровье… Знаю, что за нее переживала вся республика! К сожалению, в этой ситуации мы оказались бессильны», — написал Меняйло.

Причину смерти россиянки глава Северной Осетии не уточнил.

Дучко была ранена при взрыве 3 сентября 2004 года. В позвоночник женщины попал осколок снаряда, и она перестала чувствовать ноги. В результате пострадавшая оказалась прикована к инвалидной коляске.

В феврале стало известно, что Дучко пришлось выставить на продажу дом, чтобы оплатить дорогостоящее лечение в Греции. По словам журналиста Заура Фарниева, денег, выделенных государством пострадавшей в теракте женщине, не хватило для проведения реабилитации.

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В октябре 2018 года после продолжительной болезни скончался Сослан Кануков, также выживший в бесланском теракте. Мужчина на протяжении нескольких лет боролся с онкологией.

В сентябре 2004 года в Беслане террористы на протяжении трех дней удерживали в заминированном школьном здании 1128 заложников. В ходе спецоперации был уничтожен 31 боевик, также были ликвидированы все организаторы теракта. Один из террористов, Нурпаша Кулаев, был взят живым и приговорен к пожизненному заключению. В результате трагических событий погибли 334 человека, из них 186 детей.

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Константин Лысяков
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